Regels maken einde aan neprecensies

Onlineverkopers moeten zich aan strengere regels houden zodat consumenten beter beschermd worden als ze iets op een website of platform kopen, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Den Haag

Zo mogen neprecensies niet meer en moeten consumenten beter geïnformeerd worden als ze een gepersonaliseerde aanbieding krijgen. De ACM gaat controleren dat deze regels, die vandaag ingaan, worden nageleefd.

Onlineplatformen en marktplaatsen, zoals bol.com of Marktplaats, waarop andere bedrijven producten aanbieden, moeten consumenten ook duidelijker vertellen met wie ze zaken doen, welke partij waarvoor verantwoordelijk is en bij wie consumenten in het geval van problemen kunnen aankloppen. Deze informatie moet ‘op een toegankelijke plek op een begrijpelijke manier’ staan, schrijft de ACM.

Bedrijven moeten consumenten voor ze een aankoop doen op de hoogte stellen van aanbiedingen die persoonlijk op hen zijn toegespitst. Verder moe..

