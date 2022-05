Drie gewonden na ongeval Sprookjesbos

In Valkenburg aan de Geul is vrijdagmiddag een karretje van een attractie in het Sprookjesbos afgebroken en gevallen. Er zat een gezin in van twee volwassenen en twee kinderen. De twee volwassenen en een van de kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, maar hun toestand is stabiel. <

50.000 bedden voor Oekraïners in zicht

Gemeenten realiseerden sinds maandag ruim 2500 extra bedden voor gevluchte Oekraïners. Met de nu 49.393 beschikbare bedden is het streefgetal van 50.000 bijna gehaald. In maart stelden de 25 veiligheidsregio’s zich ten doel om 50.000 opvangplekken vrij te maken voor Oekraïense vluchtelingen. Dat aantal moest halverwege mei worden gehaald, maar komt nu dus in zicht. <

beeld anp

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen naar 370

Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen is vrijdag naar 370 gedaald, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het cijfer was sinds juli vorig jaar niet meer zo laag. Afgelopen week lag het nog dik boven de 400. Op de intensive cares liggen nu 24 coronapatiënten. <

NOS sluit nieuw contract uitzendingen Eredivisie

De samenvattingen van de wedstrijden in de Eredivisie blijven de komende drie jaar te zien bij de NOS. De omroep heeft de verbintenis met Eredivisie Media & Marketing (EMM) verlengd. Het contract loopt nu tot en met het seizoen 2024-2025. Het contract geldt ook voor de live-verslagen op de radio in NOS Langs de Lijn. <

Dode en zwaargewonde zeilschip bij Terschelling

Bij een ongeluk op een charterschip dat in de buurt van Terschelling voer, is vrijdagochtend iemand omgekomen en een ander zwaargewond geraakt. Dat meldt een politiewoordvoerder. Het schip is door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) veilig naar de haven van Terschelling gebracht, meldt de Kustwacht. <

Doodsbedreigingen aan Aboutaleb onderzocht

De Rotterdamse politie is een onderzoek gestart naar spandoeken met doodsbedreigingen aan de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Een groep supporters van de zogeheten Rotterdamse Jongeren Kern (RJK) lieten ze zien in Tirana waar Feyenoord de finale van de Conference League speelde. Op de doeken, die de niet herkenbare leden van RJK omhoog hielden in de Feyenoord-fanzone in de Albanese hoofdstad, worden de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Paul van Dorst, oprichter van de Roze Kameraden, met de dood bedreigd. <

beeld anp

Armoedefonds: aantal hulpvragen neemt toe

Twee op de drie lokale hulporganisaties die armoede bestrijden, zien het aantal hulpvragen toenemen. Dat meldt Stichting Armoedefonds na een landelijk, periodiek uitgevoerd onderzoek onder lokale armoedebestrijdingsorganisaties. De toename komt volgens de stichting vooral doordat een steeds grotere groep mensen door prijsstijgingen niet meer kan rondkomen. <

Valkenburg: haast met vergoeden waterschade

Het Rijk moet meer vaart zetten achter de afwikkelingen van de schade door de watersnood in Valkenburg en andere Zuid-Limburgse gemeenten. Bovendien moet alle schade vergoed worden, stelt burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg in een reactie op uitlatingen van minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. Die zei donderdag dat niet alle schade vergoed wordt. ‘Het gaat om een natuurramp waar niemand om gevraagd heeft’, zei Prevoo vrijdag. <

Benschop naar Kamer voor gesprek Schiphol

Schiphol-topman Dick Benschop komt dinsdag naar de Tweede Kamer om te praten over de enorme drukte op de luchthaven. Hij is daarvoor uitgenodigd door VVD en PvdA. ‘Er gaat veel mis op Schiphol, maar we horen heel weinig vanuit de bestuurskamer’, aldus VVD’er Daniel Koerhuis, die naar eigen zeggen de vragen wil stellen ‘die iedereen nu heeft’. <

Doden door vallende brokken ijs in Alpen

In de Zwitserse Alpen zijn vrijdag een Française en een Spanjaard omgekomen door vallende brokken ijs. Negen anderen raakten gewond op het bergmassief Grand Combin in de Zwitserse regio Wallis, nabij de grens met Italië. Zij zijn met helikopters naar ziekenhuizen in Sion en Lausanne gebracht. Twee zijn er volgens de politie slecht aan toe. <

Pools parlement komt Brussel tegemoet

Het Poolse parlement heeft een wet aangenomen die een einde moet maken aan een slepend conflict met de Europese Unie in Brussel. De afgevaardigden besloten een omstreden tuchtkamer voor rechters te ontmantelen. Critici zien de tuchtkamer als verlengstuk van de regering om rechters te straffen die politiek ongewenste uitspraken doen.<

Biden wil studieschulden deels kwijtschelden

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden is van plan Amerikanen een deel van hun studieschuld kwijt te schelden, meldt The Washington Post op basis van anonieme regeringsbronnen. Het plan van het Witte Huis zou van toepassing zijn op Amerikanen met een studieschuld die in 2021 minder dan 150.000 dollar verdienden. Volgens The Washington Post zal een bedrag van 10.000 dollar (zo’n 9300 euro) per lener worden kwijtgescholden. <

VS leggen Noord-Korea nieuwe sancties op

De Verenigde Staten hebben Noord-Korea nieuwe sancties opgelegd in reactie op de drie raketlanceringen van dat land eerder deze week. Zo zullen alle Amerikaanse activa met de Far Eastern Bank en Bank Sputnik, twee Russische instellingen die ervan worden beschuldigd met Noord-Korea te werken, worden bevroren, meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. <

beeld anp

Peking hekelt toespraak buitenlandminister VS

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft kritiek geuit op de China-toespraak van de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken. Hij wordt door een woordvoerder beschuldigd van onder meer het verspreiden van valse informatie en laster over het beleid van Peking. Blinken waarschuwde donderdag voor China’s ‘intentie om de internationale orde te hervormen’ en riep daarbij op tot verdediging van de wereldorde. <

beeld anp

Canadese politie schiet gewapende man neer

De politie in de Canadese stad Toronto heeft een man neergeschoten die in de buurt van scholen met een geweer op straat liep. Vier scholen in de omgeving gingen uit voorzorg in lockdown. Twee scholen werden al snel weer veilig verklaard, de andere twee bleven wat langer dicht. De politie maakte bekend dat de man is bezweken aan zijn verwondingen. <

Geen doorbraak in overleg NAVO-deelname

Gesprekken tussen Turkse functionarissen en delegaties uit Zweden en Finland deze week in Turkije hebben niet tot een doorbraak geleid in de NAVO-kwestie, melden meerdere bronnen. De Noord-Europese landen willen toetreden tot de militaire alliantie, maar huidig lid Turkije dreigt de toetreding te blokkeren. Ankara beschuldigt de landen ervan terroristen te herbergen. <

Johnson: olie en gas in Noordzee blijven winnen

De Britse premier Boris Johnson wil olie en gas blijven winnen in de Noordzee om de stijgende kosten van het levensonderhoud in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken. Ook roept Johnson energiebedrijven op te blijven investeren in fossiele brandstoffen. ‘Ik denk niet dat we fossiele brandstoffen volledig de rug kunnen toekeren’, zei Johnson in een interview met Bloomberg TV. <

‘Rentecompensatie ABN Amro is te weinig’

Stichting Geldbelangen wil dat ABN Amro tijdelijk stopt met de compensatieregeling voor te veel betaalde rente op doorlopend krediet. De claimstichting vindt namelijk dat de bank veel te weinig compensatie biedt. Volgens eigen berekeningen van Geldbelangen krijgen klanten 40 tot 90 procent te weinig van de bank. Er loopt nog een procedure over de compensatieregeling bij de Commissie van Beroep van het Kifid. <

Hypotheekrente stijgt weer minder snel

De snelle stijging van de hypotheekrente lijkt ten einde. Waar die in de eerste vier maanden van dit jaar nog bijna 2 procentpunten omhoog ging en in sommige gevallen verdubbelde, ging het tempo in mei omlaag. Volgens hypotheekadviseur De Hypotheker wijst dit op een afvlakking. De snelle stijgingen van de rente hebben ervoor gezorgd dat huizenkopers een kleiner bedrag kunnen lenen. <

Opstand in fabriek China die aan Apple levert

De veelal laagbetaalde arbeiders van Quanta Computer, een belangrijke leverancier van iPhonemaker Apple, beginnen in opstand te komen tegen de strenge coronamaatregelen in China. Honderden arbeiders van de fabriek van het Taiwanese Quanta in Shanghai zijn slaags geraakt met bewakers. Dat meldt persbureau Bloomberg. De arbeiders zitten al bijna twee maanden gevangen in een vergrendelde fabriek vanwege het strikte coronabeleid. <

Record Russische olie in tankers op zee

Er is momenteel een recordhoeveelheid Russische olie in tankers op zee, grotendeels onderweg naar India en China nu westerse landen de import van olie uit Rusland aan banden leggen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat meldde marktonderzoeker Kpler. Volgens het bureau ging het afgelopen week om 74 miljoen tot 79 miljoen vaten aan Russische olie die nu op zee zijn. <

Bouwman pakt tweede ritzege in Giro d’Italia

Koen Bouwman heeft in de negentiende etappe van de Giro d’Italia zijn tweede etappezege geboekt. De 28-jarige wielrenner van Jumbo-Visma was na de slotklim in Santuario di Castelmonte in de sprint de snelste van een groep van vijf vluchters. Bouwman won eerder de zevende etappe in deze Ronde van Italië. <

beeld anp

Clubs uit Oekraïne en Belarus ontlopen elkaar

Voetbalclubs uit Oekraïne en Belarus ontlopen elkaar voorlopig in de Europese toernooien. De UEFA besloot vrijdag, tot nader order, clubs uit die twee landen bij lotingen uit elkaar te houden vanwege de oorlog in Oekraïne. Clubs uit Rusland zijn vanwege de invasie in Oekraïne uitgesloten van deelname. Belarus wordt als medeplichtig gezien aan de oorlog, maar clubs uit dat land zijn niet uitgesloten van deelname. Thuiswedstrijden mogen niet in Belarus gespeeld. <