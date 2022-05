Oorlogsveteraan (102) krijgt Nederlanderschap terug

Een 102-jarige veteraan van de Tweede Wereldoorlog heeft zijn Nederlanderschap terug. André Hissink verloor het Nederlandse staatsburgerschap door zijn emigratie in 1953. Maar het was sinds enige tijd zijn grote wens om als Nederlander te sterven. Op de Nederlandse ambassade in Ottawa kreeg Hissink donderdag (lokale tijd) zijn paspoort overhandigd.

Ottawa

Het Museum Engelandvaarders en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie haakten in op de wens van Hissink, en dienden een verzoek tot renaturalisatie in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Hissink heeft in de Tweede Wereldoorlog als bommenrichter en navigator 69 oorlogsvluchten overleefd. Hij zou de laatste overlevende vlieger zijn van het Nederlandse 320 squadron binnen de Royal Air Force. Na de oorlog was er in Nederland nauwelijks werk in de burgerluchtvaart. Hissink vond een baan in Nieuw-Zeeland, en later in Canada. Daarvoor moest hij afzien van het Nederlandse staatsburgerschap.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .