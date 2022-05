Politicoloog Kiza Magendane: ‘Kwetsbare mensen zijn gevoelig voor giftige ideeën’

Bij Ongehoord Nederland wordt zonder gêne over de omvolkingstheorie gesproken. Een paar dagen later vermoordt een racistische terrorist in een overwegend zwarte buurt in Buffalo (VS) tien mensen. Is er nog een weg terug naar elkaar? Politicoloog en denker Kiza Magendane: ‘Kwetsbare mensen zijn gevoelig voor giftige ideeën.’

Op het randje van de Haagse Schilderswijk bevindt zich het kantoor van politicoloog, schrijver en denker Kiza Magendane. Vlak na zijn aankomst in Nederland in 2007 begon Magendane een blog met de titel Beperkt vocabulaire, om iets bij te dragen aan het maatschappelijk debat. Nu houdt hij zich bezig met grote politiek-filosofische vraagstukken zoals: Hoe geven we invulling aan ‘het wij’? En hoe kunnen we verdere polarisatie tegengaan?

Volgens Magendane is er een obsessief verlangen naar wortels in een wereld die snel verandert en met de komst van sociale media veel complexer is geworden. ‘Mensen zoeken geborgenheid en verbinding. En sommigen verdwalen op het internet en vinden daar een extremistische plek waar zij radicaliseren.’

Maar wa..

