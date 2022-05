Voorzitter Gereformeerd Schoolonderwijs: ‘Alle reformatorische scholen wijzen homoseksuele relatie af’

De VGS en het ministerie lijken qua denkwijze lijnrecht tegenover elkaar te staan. In de praktijk valt dat allemaal wel mee, zegt Moens.

Het aantal reformatorische scholen dat homoseksuele relaties duidelijk afwijst is volgens onderzoeksplatform Pointer gestegen. Twee jaar geleden hanteerden 29 van de 163 reformatorische scholen een document waarin afwijzend over homoseksuele relaties wordt gesproken, nu zouden dat er 36 van de 161 zijn.

Het onderzoek is feitelijk onjuist, stelt Moens. ‘Ik vind het prima als mensen onderzoek naar ons willen doen, maar hier is totaal geen sprake van nieuws. Al onze 161 scholen wijzen een homoseksuele relatie af. Dat deden we veertig jaar geleden al, tien jaar geleden, en nu nog steeds.’

Volgens het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) is dit niet toegestaan. Zij schrijven in een reactie: ‘Het afwijzen of veroordelen..

