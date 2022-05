Wetenschappers demonstreren voor het klimaat: ‘Ik ben voor het eerst opgepakt’

Wereldwijd gaan steeds meer wetenschappers de straat op om alarm te slaan over het klimaat. ‘We willen dat iedereen weet hoe heftig de klimaatcrisis is en hoe bezorgd we zijn’, zegt wetenschapper Marjan Smulders.

‘We willen onze bezorgdheid laten zien’

‘Ik ben dinsdag voor het eerst in mijn leven opgepakt door de politie, omdat ik in het centrum van Rotterdam in een blokkade van Extinction Rebellion zat’, vertelt Marjan Smeulders, die aan de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoek doet naar microben. ‘Het voelde verkeerd om aan de verkeerde kant van de wet te staan, maar omdat ik er zo van doordrongen ben dat er een noodplan voor het klimaat moet komen, voelde het ook oké.

Er werden 110 mensen gearresteerd, We werden gefouilleerd, met een bus naar het politiebureau gebracht en gefotografeerd met onze ID. Daarna konden we weer gaan. De agenten waren correct en vriendelijk. Mogelijk krijg ik een boete van een paar honderd euro, maa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .