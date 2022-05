Willibrord Frequin (1941-2022) stond bekend als flamboyante interviewer

Frequin werd in 1941 geboren in een katholiek gezin in Arnhem. Vader Louis Frequin was hoofdredacteur van dagblad De Gelderlander. Hij baande de weg voor zoon Willibrord bij Brandpunt, het actualiteitenprogramma van de KRO. Vanaf 1967 bouwde hij een reputatie op journalist die overal onbevreesd op af ging. Hij interviewde onder anderen paus Johannes Paulus II, moeder Theresa en prins Bernhard.

Voor de confrontatie met de prins in 1976 oogstte hij lof. Als enige journalist durfde hij op Bernard af te stappen en hem vragen te stellen over de Lockheed-affaire. De prins had steekpenningen aangenomen van de vliegtuigbouwer. ‘Overvallen, confronteren en zonder scrupules meteen zuigend de vragen stellen waarmee tot de kern kon worden doorg..

