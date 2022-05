Gemeenten worden verplicht asielzoekers op te vangen: ‘U wilt iets niet, maar toch gaat het gebeuren’

Elke gemeente in Nederland krijgt de verplichting asielzoekers op te vangen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) streeft ernaar de nieuwe wet die dit regelt in de eerste week van 2023 van kracht te laten zijn. ‘Gemeenten die achterblijven, kunnen we daarmee achter de vodden zitten.’