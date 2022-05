Nieuwe boemerang voor Poetin: Zwitserse sociaaldemocraten willen snel EU-lidmaatschap

Zwitserland moet een einde maken aan zijn twee eeuwenoude neutraliteit en lid worden van de Europese Unie. Op die manier kan het land daadwerkelijk stem hebben in belangrijke ontwikkelingen op het Europese continent.

De Zwitserse president Ignazio Cassis (links) overlegt online met minister-president Denys Shmygal van Oekraïne. De Oekraïne-oorlog is voor de linkse regeringspartij SP een reden om Zwitserland lid te maken van de EU. (beeld epa / Laurent Gillieron)

Oorlog in Oekraïne

Bern

Dit staat in een voorstel van de Sociaaldemocratische Partij (SP) van Zwitserland. De SP is de tweede partij in het nationale parlement en neemt deel aan de coalitieregering.

‘Een Zwitsers isolationisme is voor de SP ondenkbaar’, zo begint Op weg naar een sociaal en democratisch Europa. Deze routekaart, opgesteld door het partijbestuur, is woensdag vrijgegeven. In het najaar mogen de leden erover besluiten.

Vanaf 2023 moeten de banden met de Europese Unie worden aangehaald, aldus het SP-bestuur. Vervolgens moet Zwitserland vanaf 2027 onderhandelen over toetreding. ‘De voordelen wegen duidelijk op tegen de nadelen. We krijgen inspraak op de plek waar de politiek voor Europa, en dus ook voor Zwitserland, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .