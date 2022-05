Nieuwe veerdienst Nederland-Noorwegen floreert; mogelijk vrachtschip erbij

De belangstelling voor de nieuwe veerdienst tussen Nederland en Noorwegen is zo groot, dat ondernemer Holland Norway Lines volgend jaar een tweede schip in de vaart wil brengen, speciaal voor vrachtverkeer. Ook wordt gewerkt aan een emissieloos schip dat mogelijk op waterstof vaart.

De MS Romantika van Holland Norway Lines vlak voor de start van de veerdienst met Noorwegen in de Eemshaven. (beeld Hans-Lukas Zuurman)

Eemshaven

Holland Norway Lines (HNL) begon op 7 april dit jaar met een veerverbinding tussen de Groningse Eemshaven en Kristiansand, dat in het zuiden van Noorwegen ligt. De belangstelling blijkt groter dan van tevoren ingeschat. Voor heel 2022 mikt het bedrijf op 150.000 passagiers, meldde deze krant eerder. ‘Komende week hopen we de honderdduizendste passagier te begroeten, dat is veel eerder dan verwacht’, vertelt HNL-directeur Bart Cunnen.

‘Per week boeken vier- tot vijfduizend mensen nu een overtocht. Marktonderzoek voorspelde de belangstelling al, maar het is fijn te zien dat de theorie praktijk wordt.’ Het gaat om vakantiegangers met of zonder auto, maar ook ‘opvallend veel’ motorrijders, signaleert Cunnen.

