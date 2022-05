Ombudsmannen willen dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen tot hun 21e worden begeleid.

Den Haag

Op jezelf gaan wonen is voor veel jongeren op zich al een hele uitdaging. Waar jongeren doorgaans in hun eigen tempo zelfredzaam worden en tot hun eenentwintigste mogen rekenen op financiële steun van hun ouders, ligt dat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die achttien worden veel ingewikkelder. Bij hen ontbreekt het vaak aan een netwerk van familie of vrienden om te vragen hoe dingen werken of om op terug te vallen als er iets misgaat, melden de ombudsmannen in het woensdag verschenen rapport Alleen volwassen worden. Daaruit blijkt tevens dat het aantal gevluchte kinderen – veelal afkomstig uit Syrië en Eritrea – fors toeneemt in Nederland. In 2020 ging het om 986 kinderen, vorig jaar waren het er 2106.

