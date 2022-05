In 90 van de 162 speciale beschermde natuurgebieden ‘is de staat van de natuur niet goed’, zegt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Dat heeft grote invloed op ‘de boeren die daar aan het ondernemen zijn’, zegt de minister in EenVandaag. Van der Wal kondigde recent aan hoe zij de stikstofuitstoot in Nederland naar beneden wil brengen. De bewindsvrouw komt binnenkort met meer informatie over de staat van de natuur in verschillende delen van het land. <

EOD vindt in Breda ‘unieke’ oorlogsgranaat

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat een granaat die dinsdagochtend werd gevonden in Breda opslaan in de collectie. De granaat is volgens de EOD een ‘uniek item’, in de Tweede Wereldoorlog gemaakt door de Duitsers. Het gaat om een zogenoemde exercitiegranaat. Hiermee oefenden de Duitsers het laden en afvuren van een granaat. <

Archeologen stuiten op 6000 jaar oude graven

Archeologen hebben in het Gelderse Angeren lichamen ontdekt die vermoedelijk 6000 jaar oud zijn. Tot nu toe zijn er twee graven gevonden, maar mogelijk worden er meer graven ontdekt omdat archeologen denken dat het om een grafveld gaat, meldde Rijkswaterstaat dinsdag. <

Minister ‘geraakt’ door docu De Blauwe Familie

Justitieminister Dilan Yeşilgöz zegt zeer geraakt te zijn door de onthullingen van klokkenluiders over de angst- en pestcultuur bij de politie in de documentaire De Blauwe Familie, die maandagavond werd uitgezonden. De Tweede Kamer wil in debat over de kwestie. <

175 demonstranten in Rotterdam aangehouden

De politie heeft 175 demonstranten aangehouden bij een klimaatactie in Rotterdam, van wie 110 in het centrum. Extinction Rebellion voerde al een aantal dagen actie tegen de fossiele industrie in de stad. Dinsdag blokkeerden actievoerders van Extinction Rebellion vanaf 12.00 uur onder meer het verkeer op het Weena, ter hoogte van het kantoor van olie- en gasbedrijf Shell. Op de Maasvlakte, buiten de stad, voerden ze actie bij de Onyx-kolencentrale. <

Fossielvrij NL stapt naar rechter om KLM

KLM moet stoppen met ‘misleidende reclames’ over duurzaam vliegen. Dat zegt Fossielvrij NL, die daarvoor naar de rechter stapt. De milieuorganisatie kondigde de gang naar de rechter aan tijdens de aandeelhoudersvergadering van KLM-moederbedrijf Air France-KLM. Volgens de club is het voor het eerst dat er een rechtszaak wordt aangespannen om misleidende duurzaamheidsclaims in de luchtvaart. <

NVJ: meldpunt tegen NRC-journalist schadelijk

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemt het meldpunt dat voormalig CDA-gedeputeerde Ger Driessen heeft opgericht tegen NRC-journalist Joep Dohmen ‘alarmerend’ en ‘schadelijk’. Het meldpunt werd opgericht omdat Dohmen en zijn collega Paul van der Steen in hun boek De Vriendenreünie zeggen dat ‘een gedeputeerde’ met de dienstauto naar een bordeel is gereden. Volgens Driessen wordt hij bedoeld en hij ontkent elke aantijging. <

Mogelijk ban op ontwerp 3D-geprinte vuurwapens

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) overweegt de blauwdrukken voor vuurwapens gemaakt met een 3D-printer te verbieden. Zo’n verbod is zeker een optie, ‘en ik denk ook dat we die kant opgaan’, aldus de bewindsvrouw. Hiervoor gaat zij binnenkort het gesprek aan met politie en justitie om te onderzoeken hoe het verbod eruit moet gaan zien. <

Politie pakt verdachte oorlogsmisdaden op

De politie heeft dinsdag in Kerkrade een 34-jarige man aangehouden op verdenking van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid gepleegd in Syrië in 2013. De politie meldt dat er niet eerder in Nederland iemand is aangehouden die aan de kant van het Syrische regime zou hebben gestaan en oorlogsmisdaden zou hebben gepleegd. De verdachte verbleef sinds 2020 in Nederland. <

Joop Boonstra van Gay Krant overleden

Joop Boonstra, medeoprichter en voormalig directeur van de Gay Krant, is dinsdag op 73-jarige leeftijd overleden aan de complicaties van diabetes. Dat maakte Henk Krol bekend, zijn eerdere partner en voormalig hoofdredacteur van het tijdschrift. Het opinieblad kwam tussen 1980 en 2013 uit. Na een faillissement ging het blad door als een gelijknamige website. <

Hongaarse premier kan noodtoestand uitroepen

De Hongaarse premier Viktor Orbán kan met een nieuwe aanpassing van de grondwet per decreet regeren op basis van een noodtoestand in een buurland. Het parlement is met de aanpassing in grote meerderheid akkoord gegaan. In de volksvertegenwoordiging van 199 zetels zijn er 135 in handen van de partij van Orbán, de conservatieve Fidesz. <

Minister: geen feestende Johnson op foto’s

De Britse premier Boris Johnson was ‘niet aan het feesten’ op foto’s die het nieuwsprogramma ITV News maandag heeft gepubliceerd. Dat zei minister Grant Shapps van Transport dinsdag tegen Sky News. Volgens hem heeft de regeringsleider het evenement in november 2020, toen er een coronalockdown was, alleen bijgewoond om ‘het glas te heffen’ op een vertrekkend personeelslid. <

Tweede termijn als chef WHO voor Tedros

Tedros Adhanom Ghebreyesus kan zich opmaken voor een tweede termijn als chef van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij kreeg in Genève 155 van de 160 stemmende WHO-lidstaten achter zich. De 57-jarige Ethiopiër had geen tegenkandidaat. In een eerste reactie toonde hij zich dankbaar voor het vertrouwen en de ‘overweldigende’ steun. <

Russen en Chinezen vliegen langs ‘Quad’-top

Terwijl internationale leiders dinsdag samenkwamen in Tokio, vlogen Chinese en Russische gevechtsvliegtuigen gezamenlijk boven de Japanse Zee. De leiders van de zogenoemde Quad, het verbond tussen de Verenigde Staten, India, Japan en Australië, waren bijeen om te overleggen over regionale veiligheid. De Japanse defensieminister Nobuo Kishi noemt de vluchten ‘provocaties’, juist nu de Quad-bijeenkomst in Tokio plaatsvindt. <

Zelensky en Poetin op lijst invloedrijksten

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Russische president Vladimir Poetin staan beiden op de lijst met de honderd invloedrijkste personen van Time Magazine. Het Amerikaanse blad heeft de lijst voor 2022 maandag op haar website gepubliceerd. Bij de naam van Zelensky is een bijschrift toegevoegd dat door de Amerikaanse president Joe Biden is geschreven. <

Noord-Korea: uitbraak virus is onder controle

Noord-Korea zegt dat het aantal besmettingen met het coronavirus onder controle is en ‘stabiel afneemt’. Dinsdag (lokale tijd) registreerde het land voor de derde dag op rij minder dan 200.000 nieuwe ‘koortsgevallen’. Noord-Korea maakte eerder deze maand voor het eerst melding van een coronageval. Sindsdien zijn volgens het staatspersbureau KCNA bijna 3 miljoen gevallen gemeld van wat het land ‘koorts’ noemt. <

Amnesty: vorig jaar weer vaker doodstraf

Het aantal executies in de wereld is in 2021 weer toegenomen. Amnesty International registreerde na vijf jaren van afname een stijging van 20 procent vergeleken met 2020. Toch was het aantal uitgevoerde doodstraffen vorig jaar het op een na laagste sinds 2010. De belangrijkste reden voor de toename is volgens de mensenrechtenorganisatie de opheffing van coronamaatregelen. Veel terechtstellingen die in 2020 niet doorgingen, konden pas na versoepelingen worden uitgevoerd. <

Air France-KLM-topman krijgt miljoenenbonus

Topman van luchtvaartcombinatie Air France-KLM Ben Smith krijgt zijn miljoenenbonus, maar ruim een kwart van de aanwezige aandeelhouders op de jaarlijkse vergadering in Parijs stemde daar tegen. Tijdens de vergadering was er veel rumoer in de zaal, onder meer over de bedrijfsvoering van de luchtvaartmaatschappij, die hard werd geraakt door de pandemie en via staatssteun overeind werd gehouden. <

Aandeelhouders Shell achter klimaatplan

De aandeelhouders van Shell staan met meerderheid achter de plannen van het olie- en gasconcern om de eigen uitstoot te verlagen en in 2050 klimaatneutraal te worden. Op de jaarlijkse vergadering stemde circa 80 procent van de aandeelhouders in met de klimaatstrategie van Shell. <

1 op 10 EU-huishoudens heeft cryptomunten

Bijna één op de tien huishoudens in de eurozone heeft beleggingen in cryptomunten. Dat blijkt uit een studie van de Europese Centrale Bank (ECB). Voor het grootste deel gaat het om beleggingen van onder de 5000 euro en vaak is het nog veel minder, aldus de ECB. Volgens de ECB waren er wel flinke verschillen te zien tussen de landen. Zo gaat het in Nederland om meer dan 14 procent van de huishoudens die beleggingen in digitale munten zoals bitcoins aanhouden en in Frankrijk om 6 procent. <

Von der Leyen: Rusland chanteert wereld

Rusland chanteert de wereld met het schrikbeeld van honger, stelt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Net als met fossiele brandstoffen knijpt de regering in Moskou volgens haar doelbewust de aanvoer af om landen onder druk te zetten. Het Russische leger heeft niet alleen veel korenvelden in Oekraïne, een van ‘s werelds belangrijke graanproducenten, in de as gelegd, zegt Von der Leyen op het World Economic Forum in Davos. Het bombardeert ook ‘doelbewust graanpakhuizen in het hele land’. <

Nederland koopt weer aandelen Air France-KLM

Nederland gaat nieuwe aandelen Air France-KLM kopen. ‘Op basis van de huidige verwachting bedragen de kosten voor deelname circa 220 miljoen euro’, schrijven minister Sigrid Kaag (Financiën) en Mark Harbers (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. Met de aankoop blijft het aandeel van de Nederlandse staat in de luchtvaartmaatschappij op 9,3 procent. <

Boeren houden op 30 mei koe uit de wei

Boeren houden op maandag 30 mei hun koeien uit de wei en in de stallen om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Volgens LTO Nederland en Team Agro NL dreigt de koe vanwege verschillende rechtszaken niet meer zonder extra vergunning de wei in te mogen, wat praktisch en juridisch onhaalbaar is. <

CPB: financiële sector nog steeds weerbaar

De Nederlandse financiële sector kan tegen een stootje, ook nu zich verschillende risico’s aandienen zoals de oorlog in Oekraïne en de hoge prijzen die hieruit volgen. Maar, waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) in een risicoanalyse van de sector, een opeenstapeling van dit soort crises kan wel een gevaar vormen, omdat ze elkaar versterken. <