AF-KLM hard onderuit op Damrak

Amsterdam

Air France-KLM heeft dinsdag ruim een vijfde van zijn beurswaarde verloren. De luchtvaartcombinatie maakte voorafgaand aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bekend zo’n 2,3 miljard euro op te willen halen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Het bedrijf wil het geld onder meer gebruiken om de tijdens de coronacrisis ontvangen staatssteun sneller terug te betalen. De Nederlandse overheid heeft aangegeven aandelen te willen kopen om daarmee het belang op ruim 9 procent te houden.

Shell verloor in de AEX-index 1,8 procent. Aandeelhouders schaarden zich in meerderheid achter de duurzaamheidsplannen van het bedrijf. Een resolutie van de activistische aandeelhouder Follow This haalde het niet. Shell legde zijn aandeel..

