Site voor jonge rokers

Utrecht

Jongeren die willen stoppen met roken maar daar geen begeleiding bij willen, kunnen sinds maandag terecht op een speciale website van het Trimbos-instituut. Daar kunnen ze ook meer informatie vinden over de gevolgen van roken voor de gezondheid. Volgens het onderzoeksinstituut zijn rokende jongeren tussen de 18 en 24 jaar geïnteresseerd in de risico’s van het roken, maar willen ze niet betutteld worden. ‘Jongvolwassenen weten dat roken slecht is voor je gezondheid’, zegt onderzoeker Claire de Nerée tot Babberich. ‘Het is niet nodig dit te herhalen.’

