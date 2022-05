Staatlozen kijken naar de Kamer: hoe bewijs je dat geen land je wil hebben?

Duizenden staatlozen leven al jarenlang in niemandsland: ze verblijven in Nederland, maar mogen hier geen bestaan opbouwen. Terug naar het herkomstland kunnen ze óók niet. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over een wetsvoorstel waardoor het makkelijk wordt te ‘bewijzen’ dat geen land je wil hebben. Gaat het ver genoeg?