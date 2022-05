De Stasi onder de Pyreneeën? Hoe spionageschandalen de Spaanse democratie bedreigen

Wilde Madrid koste wat kost voorkomen dat Barcelona een burgemeester krijgt die voorstander is van onafhankelijkheid? Na het zoveelste spionageschandaal is de Spaanse geheime dienst in opspraak. ‘Dit is een rechtstreekse aanval op rechtsstaat en democratie.’

Barcelona

Is Ada Colau burgemeester van Barcelona dankzij de vuile oorlog tegen de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging? De populaire Colau, icoon van alternatief links in Spanje, reageerde als door een wesp gestoken op de suggestie. Toch is het niet ondenkbaar dat zij haar tweede ambtstermijn mede dankt aan spionage van de Spaanse geheime dienst CNI.

Dat blijkt uit een recente onthulling in La Vanguardia. De krant meldde dat de telefoon van een van de gesprekspartners in de onderhandelingen over de nieuwe burgemeester van Barcelona na de lokale verkiezingen in 2019 gehackt was met spyware van Pegasus. Het was de derde onthulling over politieke spionage in Spanje binnen een maand.

La Vanguardia baseerde zich op uitgelekt..

