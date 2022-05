Leiders op links willen graag samen

Arnhem

Het is voor het eerst dat de linkse partijen zo bijeenkwamen om over samenwerking te praten. De linkse partijen hebben allerlei goede ideeën en bedoelingen, maar ze zijn er de laatste jaren onvoldoende in geslaagd om die ten uitvoer te brengen, zei PvdA-leider Kuiken. ‘Elke keer worden we toch rechts ingehaald. Omdat ze met meer zijn, omdat ze machtiger zijn, omdat ze slimmer, weet ik veel, zijn’, aldus Kuiken. ‘Dat wil ik niet.’

‘Het is een strategie van rechts: links en groen uit elkaar drijven’, zei Klaver. Volgens hem zijn de politieke thema’s waarop PvdA en GroenLinks zich van oudsher profileren ‘ongelofelijk met elkaar verbonden’. ‘De redenen dat de aarde wordt uitgeput en de redenen dat de mens wordt uitgeput en uitgebuit, he..

