Rijkswaterstaat test drones

Op strategische plekken langs de Nederlandse vaarwegen wil Rijkswaterstaat kisten plaatsen met daarin automatisch vliegende drones. De vliegtuigjes kunnen vanuit de Verkeerspost Nijmegen geactiveerd worden als er iets op het water gebeurt en beelden van het incident naar de verkeersleiders sturen. Al twee jaar oefent Rijkswaterstaat met de drones die zelf ‘snappen’ waar ze naartoe moeten vliegen in een gebied boven de Waal. Omdat de tests steeds beter verlopen, wil de dienst het testgebied nog verder uitbreiden.

2022-05-23 15:06:56 NIJMEGEN - Tijdens de oefening waarbij een schip in aanvaring is gekomen op de Waal gebruikt Rijkswaterstaat automatisch drones om dit ongeluk in beeld te brengen voor de verkeersleiders. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)