Politie krijgt tips na gebruik deepfakevideo

Rotterdam

De politie heeft een tiental tips binnengekregen over de in 2003 in Rotterdam gedode 13-jarige Sedar Soares. Hij deed zondagavond in een deepfakevideo ‘zelf’ een oproep op de televisie aan de dader en getuigen om zich te melden. De politie is blij met tips en gaat ze onderzoeken. ‘Hoe meer aandacht voor de zaak, hoe meer kans dat we de juiste mensen bereiken die informatie hebben. Want uiteindelijk gaat het allemaal om het oplossen van de zaak. Uiteindelijk zou het ultieme succes zijn als we de nabestaanden duidelijkheid kunnen geven en de zaak kunnen oplossen’, aldus een woordvoerder van de politie. De oproep van Soares werd gedaan in de WNL-documentaire Spreek! Nu! Volgens WNL is de oproep van ‘Soares’ een wereldprimeur. De techn..

