Tata Steel moet stankoverlast sneller en verder beperken

IJmuiden

Ook moet Tata Steel sneller aan de grensvoorwaarden van het provinciaal geurbeleid voldoen. Daarvoor heeft het bedrijf nu maximaal vijf jaar de tijd, waar dat in het ontwerpbesluit nog tien jaar was. ‘Daarnaast hebben we een voorschrift uitgebreid waardoor Tata Steel middels een verplicht plan van aanpak moet aangeven welke maatregelen het gaat treffen om aan het Geurbesluit te voldoen’, schrijft de OD NZKG. Tata Steel moet gaan aangeven hoe het effecten van genomen maatregelen meet en de effecten op de geuroverlast berekent. Als de voortgang onvoldoende is, gaat de OD NZKG naar eigen zeggen handhaven. Tegen de besluiten kan nog beroep worden ingediend. Volgens de OD NZKG hebben omwonenden veel last van de stank van de staalfabri..

