Welke regels gelden voor juicekanalen? ‘Informatie moet voldoende feitelijke onderbouwing hebben’

Onwaarheden verspreiden via een juicekanaal is ‘ontzettend makkelijk’, blijkt uit onderzoek van BNR. Maar mag het ook? Advocaat Lotte Oranje legt uit welke regels er gelden voor juicekanalen.

Yvonne Coldeweijer beheert een juicekanaal. 'Als jij in een video stiekem bij de wastafel aan een sleutel snuift, acht ik het aannemelijk dat je daar coke gebruikt. Dat is toch logisch?'

Een video waarop presentatrice Talitha Muusse zogenaamd drugs zou gebruiken in de toiletruimte bij BNR, plaatste Yvonne Coldeweijer een dag later op haar roddelkanaal. Wat Coldeweijer niet wist, is dat de video in scène was gezet, bedoeld om de werkwijze van Coldeweijer te onderzoeken.

In de video komt Muusse niet met haar gezicht in beeld. Ook het snuiven van cocaïne is niet zichtbaar. De BNR-redacteuren die Coldeweijer via een anoniem Instagramaccount de video toestuurden, schreven erbij dat Muusse op een afscheidsfeest ‘opgefokt’ was en ‘poeder onder haar neus’ had. ‘Een vriendin’ zou Muusse vervolgens gevolgd zijn toen ze terugging naar het toilet om meer cocaïne te snuiven en maakte daar de video.

