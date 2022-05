Afsluitdijk-debacle blijkt door falen van Rijkswaterstaat nóg groter dan gedacht

Amsterdam

De totale kosten van de renovatie, inclusief 25 jaar onderhoud, lopen daardoor op tot 2 miljard euro, ruim een miljard meer dan aanvankelijk geraamd werd. Dat schrijft minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat in een brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Wat een feestweek had moeten worden (de Afsluitdijk bestaat komende zaterdag negentig jaar) begint nu met een fikse kater. Harbers’ voorganger Cora van Nieuwenhuizen trok vorig jaar al 120 miljoen euro uit om tegenvallers in het prestigieuze project op te vangen. Harbers moet nu nog eens 238 miljoen bijpassen om een geschil met bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel) over meerwerk te schikken.

Maar het debacle blijkt nóg groter da..

