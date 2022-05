Forum voor Democratie maakt ‘hardcore antisemitisme’ via Twitter populair

'Ik retweet zoveel', zegt Thierry Baudet (l.), op de foto geflankeerd door partijgenoot Pepijn van Houwelingen. 'Het mooie van Twitter is dat het daar om de boodschap gaat en niet om de boodschapper.' (beeld anp / Bart Maat)

Den Haag

Toen Forum voor Democratie-Kamerleden Thierry Baudet en Pepijn van Houwelingen de afgelopen maanden op Twitter berichten retweetten van het account Eatlovepray21 deden ze ogenschijnlijk weinig opzienbarends. De tweets gingen over het coronabeleid, waren relatief onschuldig en geheel in lijn met het partijstandpunt van Forum. Toch was het effect van de retweets groter dan op het eerste gezicht het geval leek.

Eatlovepray21 is namelijk een account waar flink wat antisemitische teksten en plaatjes op te vinden zijn. De verspreider ervan, een Nederlander die schuilgaat achter een profielfoto van acteur Denzel Washington, noemt het coronavaccin een ‘jodenbrouwsel’ en deelt portretten van ceo’s van farmaceutische bedrijven die zijn voor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .