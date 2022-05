Denen zoeken Nederlander om misdrijven

De Deense politie is op zoek naar een 24-jarige Nederlander op verdenking van betrokkenheid bij een moord en een steekincident eerder deze maand in Kopenhagen. Het slachtoffer van het laatste delict raakte ernstig gewond, maar is buiten levensgevaar.

Kopenhagen

Beide misdrijven vonden plaats op zondag 15 mei. Het eerste slachtoffer (28) werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij kwam te overlijden. Diezelfde dag werd een andere man (25) in een appartement in de oude binnenstad meermaals in zijn lichaam gestoken. Ook werd zijn wang opengesneden en is zijn linkeroor afgesneden.

Deense media melden dat de politie in beide zaken twee dezelfde verdachten in beeld heeft. Behalve de Nederlander gaat het om een 20-jarige man. Hij is al aangehouden. Tegen de Nederlander is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

