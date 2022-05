Buschauffeurs staken

Het merendeel van de buschauffeurs in Eindhoven en Venlo heeft zaterdag het werk neergelegd. ‘Zo’n 75 procent legde het werk neer’, vertelt Marijn van der Gaag, bestuurder bij FNV. Volgens Fred Kagie, voorzitter Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), kon ongeveer de helft van de geplande ritten niet doorgaan. De chauffeurs staken omdat ze een hoger loon willen en minder werkdruk. ‘De dienstregelingen voor buschauffeurs zijn heel erg zwaar’, zegt Van der Gaag. ‘Er is een tekort aan personeel en het ziekteverzuim neemt enorm toe. Ondertussen worden dienstregelingen steeds voller gepland en komt veel druk te liggen op de pauzes.’ Er is door de chauffeurs bewust voor een actie in het weekend gekozen omdat zij scholieren in hun eindexamens niet willen lastigvallen, zegt Van der Gaag. VWOV-voorzitter Kagie zegt de staking niet goed te begrijpen. ‘FNV wil heel veel meer geld, terwijl de andere vakbond CNV al gezegd heeft akkoord te zullen gaan met de cao zoals die er nu ligt.’ Volgens het cao-voorstel moeten de lonen in juli 2,8 procent omhooggaan. ‘Hoger dan ons eindbod gaan we niet.’