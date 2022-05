‘Politici, luister naar jongeren’

Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel. Daarin roepen ze de samenleving en politiek op om de positie van jongeren in Nederland te verbeteren. ‘Het onderwijs is een stressvolle plek geworden.’

Den Haag

Vandaag is de bundel ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’ gepubliceerd. Volgens voorzitter van de Nationale Jeugdraad (NJR) Maurice Knijnenburg is de nood onder jongeren hoog. ‘Hun positie staat onder druk in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. De mentale gezondheid van jongeren is sinds de coronapandemie bovendien onwijs verslechterd en vele jongeren maken zich zorgen over het klimaat.’ De problemen zijn volgens Knijnenburg ‘niet onder één noemer te scharen, maar vragen om een gezamenlijke aanpak’.

Verschillende adviesraden (zie kader) schreven elk een bijdrage waarin ze ingaan op de zorgen en behoeften van jongeren en op wat jongeren nodig hebben om een ‘hoopvolle toekomst’ te r..

