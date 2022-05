Bisschoppen met landhonger

1572 / 1672 is een serie over ‘de geboorte van Nederland’ in 1572 en het Rampjaar 1672. Beide onderwerpen wisselen elkaar wekelijks af. Aflevering 7: de dreiging van Münster en Keulen.

Vaak worden ze in één adem genoemd: de bisschoppen van Münster en Keulen. In het Rampjaar 1672 vielen ze vanuit het oosten aan. Toch is het niet eenvoudig twee bisschoppen te vinden die zo veel van elkaar verschillen als Christoph Bernard van Galen, de bisschop van Münster, en Maximiliaan Hendrik van Beieren, de bisschop van Keulen. Zij vormden een onwaarschijnlijk span. Alleen al hun liefhebberijen liepen ver uiteen. De bisschop van Keulen verzamelde edelstenen. De bisschop van Münster was geboeid door alles wat met artillerie te maken had. Zijn bijnaam luidde Kanonen Bernd.

De woorden waarmee het tweetal gewoonlijk wordt aangeduid, ‘de bisschoppen van Münster en Keulen’, zijn minder goed gekozen. Maximiliaan Hendrik van Beieren zou zich..

