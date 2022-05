‘Deltaplan’ nodig tegen onbeheersbare natuurbranden

Het droge weer van de afgelopen maanden verhoogt de kans op brand in de natuur. Brandweer Nederland wil ingrijpen in het landschap om te voorkomen dat branden in bos, heide en duinen onbeheersbaar worden. De natuur zo inrichten dat brand altijd beheersbaar blijft, vergt tientallen jaren en misschien wel een halve eeuw. ‘Er is een aanpak nodig vergelijkbaar met de Deltawerken.’

Een brand verwoestte in 2020 een groot deel van Nationaal Park de Meinweg.

‘Regen helpt het beste tegen brand in de natuur, dat geldt zeker voor een veenbrand die soms metersdiep smeult en dan ineens weer ergens naar boven komt.’ Anton Slofstra, portefeuillehouder Natuurbranden bij Brandweer Nederland en in het dagelijks leven directeur Brandweer van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, ziet met lede ogen hoe met de verandering van het klimaat het land verdroogt en het risico op een onbeheersbare brand in bos-, heide- en duingebieden toeneemt.

‘Een bos is niet in tien jaar gegroeid en kun je evenmin in tien jaar omvormen.’

Liever voorkomt Slofstra brand in de natuur en hij zou het mooi vinden als in droge en risicovolle tijden als nu, niet meer met vliegtuigjes gepatrouilleerd hoeft te wor..

