Record ‘derdemachtsworteltrekken’ door de 82-jarige Willem Bouman

Gewapend met slechts pen, papier en zijn eigen brein is de 82-jarige Willem Bouman uit Alphen aan den Rijn erin geslaagd een bijzonder moeilijke rekensom op te lossen. Hij berekende de derdemachtswortel van een getal van 36 cijfers. Hij had daar 8 minuten en 46 seconden voor nodig. Bouman deed dat zaterdag op de open dag van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), en volgens de universiteit is Bouman de eerste die dit ooit heeft gepresteerd.

Eindhoven

Het getal waarvan hij de derdemachtswortel moest berekenen, was 718.237.140.592.542.803.123.253.912.561.466.729. ‘Het eerste waar ik naar keek, waren de laatste vier cijfers. Dan kan ik meteen al zeggen wat de laatste drie cijfers van het antwoord zijn. Er zit een heel duidelijke structuur in de getallen, daar ben ik al zeventig jaar mee bezig, dat zie ik gewoon’, legde Bouman na afloop uit.

Elke dag is hij aan het rekenen. ‘Er zit iets dwangmatigs in. Als ik fiets en ik zie een telefoonnummer op een vrachtauto staan, begin ik te rekenen. Als ik een schip met een registratienummer zie, kijk ik of ik dat nummer in factoren kan ontbinden, dat kan ik niet stilzetten. Het zit op mijn harde schijf. Als je wilt dat ik ermee ophou..

