Een Europese uitbraak van apenpokken hing in de lucht, maar blijft tóch een mysterie

De plotse uitbraak van apenpokken in Europa zat er al enige tijd aan te komen. Met zeker tachtig bevestigde gevallen in elf landen, waaronder enkele in Nederland, is de grote vraag: waardoor ineens zo heftig?

Een man in de Centraal Afrikaanse Republiek desinfecteert de ruimte waar een patiënt met apenpokken is behandeld. In Afrika is het virus niet onbekend, maar nu duikt het ook in westerse landen op. (beeld afp / Charles Bouessel)

Amsterdam

‘Een grote zorg.’ Al in december 2019, nota bene de maand waarin corona voor het eerst opdook in Wuhan, waren dat de woorden die wetenschappers gebruikten om de dreiging van een heel ander virus te beschrijven: apenpokken.

In een vakblad constateerde een internationaal team, met in de gelederen Marion Koopmans: alle kans dat apenpokken zich binnenkort internationaal gaat verspreiden. ‘Het is niet langer een zeldzame virale zoönotische ziekte die vooral in afgelegen delen van Centraal- en West-Afrika optreedt.’

Geen wonder. Sinds in de jaren zeventig de pokkenvaccinaties stopten, is er een nieuwe generatie opgegroeid die weer vatbaar is voor pokkenvirussen – het apenpokkenvirus is directe familie van het - in 1980 uitgeroeide - men..

