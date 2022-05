Kortjes NL (9)

Extremisme uit uiterst rechtse hoek zal de komende jaren een grotere rol spelen in de terrorismebestrijding in Nederland. Ook eenlingen met extremistische denkbeelden, ‘vaak in combinatie met complotdenkbeelden en antioverheidssentimenten’, vragen meer aandacht. Dat staat in de Nationale Contraterrorisme Strategie voor de komende vier jaar, die minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz aan de Kamer heeft gestuurd. <

Kaag spreekt liever niet van ‘snijden’ in fondsen

Het kabinet haalt ruim 2 miljard euro uit drie fondsen (het Nationaal Groeifonds, het klimaatfonds en het stikstoffonds) om te investeren in defensie, bevestigde minister van Financiën Sigrid Kaag vrijdag. De bewindsvrouw ziet het niet als ‘snijden’, maar als ‘herprioriteren’. <

beeld anp

Verdachte gevallen van apenpokkenvirus

Het apenpokkenvirus is voor het eerst in Nederland vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat verwacht dat er nog meer mensen besmet geraakt kunnen zijn. De monsters zijn in een laboratorium onderzocht. Het virus komt oorspronkelijk voor in West- en Midden-Afrika. Nu is er een grotere uitbraak in landen wereldwijd. <

Nederland heeft 100.000 doses pokkenvaccins

Nederland heeft ongeveer 100.000 doses van het vaccin tegen pokken beschikbaar. Maar er ligt nog geen besluit over het gebruik van het middel, en zo ja, wie dat vaccin dan zouden krijgen. Volgens het RIVM is er eerst ‘meer tijd nodig om in kaart te brengen hoe groot de verspreiding van het virus is’. <

Asielzoekers uit Ter Apel naar Kerkrade

Bijna vijftig asielzoekers gaan van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel naar Kerkrade, per bus een rit van ongeveer 325 kilometer. Ze worden vanaf maandag voor maximaal negen dagen opgevangen in de Limburgse plaats. De gemeente Kerkrade heeft leegstaande kantoren aan het Europaplein beschikbaar gesteld voor de asielzoekers. Het kabinet heeft vrijdag nog geen besluit kunnen nemen over een noodoplossing voor het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. <

beeld anp

Honderden erectiepillen gevonden bij inval

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag honderden Kamagrapillen, een soort erectiepil, gevonden bij een inval in een woontoren aan het Rotterdamse Marconiplein. Aanleiding voor de inval was een anonieme tip over illegale gokpraktijken in de woningen, aldus de politie vrijdag. Er werd ook een geldmachine en een grote hoeveelheid contant geld gevonden in de woningen. <

Lerarentekort bij vak informatica het grootst

Van alle vakken in het voortgezet onderwijs zijn er voor informatica de minste leerkrachten te vinden. Een op de vier vacatures kan niet worden vervuld en over vier jaar is dat waarschijnlijk de helft, meldt de Algemene Onderwijsbond AOb. Ervaren docenten gaan met pensioen en er is weinig nieuwe aanwas, zo luidt de verklaring. <

300 schademeldingen na onweersbuien

Verzekeraar Interpolis heeft tot vrijdag 08.00 uur 338 schademeldingen binnengekregen na de onweersbuien van donderdagmiddag. De meeste daarvan kwamen uit Noord-Brabant en Gelderland, in mindere mate was het ook raak in Overijssel en Limburg, meldt de verzekeraar. Uit het noorden van Nederland kwamen maar heel weinig schademeldingen binnen. De meeste van de meldingen zijn woninggerelateerd. <

Halsema doet aangifte van (doods)bedreigingen

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft aangifte gedaan van een groot aantal onlinebedreigingen die ze vorige week kreeg over de huldiging van Ajax. Het ging daarbij ook om doodsbedreigingen. De gemeente maakte vorige week - daags voordat Ajax landskampioen werd - bekend dat een huldiging in de openbare ruimte, zoals het Museumplein, niet mogelijk was. De reden was een tekort aan beveiligers. <

Windhoos veroorzaakt schade in Zuid-Limburg

Een windhoos heeft vrijdagmiddag in een half uur tijd een spoor van vernielingen aangericht in de voormalige westelijke mijnstreek. Dat heeft een woordvoerder van de brandweer gezegd. Met name aan de Steenstraat in Spaubeek raakten tientallen woningen zwaar beschadigd. Ook in Beek vlogen daken van woningen. <

Vrouw wordt Franse buitenlandminister

De Franse ambassadrice in Londen, Catherine Colonna, wordt de nieuwe Franse minister van Buitenlandse Zaken. Colonna werkte onder meer in Washington en Brussel en was ambassadrice in Italië. Ze volgt Jean-Yves Le Drian op. Het kantoor van president Emmanuel Macron maakte vrijdag de nieuwe regeringsploeg bekend na diens verkiezingsoverwinning in april. Eerder deze week kreeg het land voor de tweede keer een vrouw als premier, Elisabeth Borne. <

Ouders en kind gedood door vloedgolf Frankrijk

Een vloedgolf aan de Franse kust heeft een stel en een van hun kinderen het leven gekost. De slachtoffers liepen donderdagavond op een dijk in de plaats Plogoff in Bretagne toen ze werden meegesleurd door het water, melden Franse media. Het levenloze lichaam van de 33-jarige vrouw werd geborgen door reddingswerkers. Haar metgezel (55) stierf aan een hartstilstand nadat hij uit het water was gehaald. Na een intensieve zoektocht werd ook het lichaam van hun 12-jarige zoon gevonden. <

Buitengewoon vroege hittegolf in Spanje

Delen van Spanje kampen met een buitengewoon vroege hittegolf. De thermometer in de stad Andujar in Andalusië gaf vrijdagmiddag 41 graden aan. Ook in andere zuidelijke steden waren er recordtemperaturen voor mei: Sevilla en Cordoba registreerden 39 graden. Op Mallorca werd 35 graden bereikt. <

beeld anp

Noord-Korea telt 2,2 miljoen coronagevallen

Sinds Noord-Korea begin mei zijn eerste coronageval meldde, zijn volgens staatspersbureau KCNA 65 coronadoden gevallen. Sinds eind april zijn ook ruim 2,2 miljoen gevallen gemeld van wat daar ‘koorts’ wordt genoemd. Noord-Korea heeft niet aangegeven hoeveel van die mensen met koorts COVID-19 kregen. <

Mensenrechtenchef VN gaat week naar China

De mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, gaat maandag bijna een week naar China, inclusief de noordwestelijke regio Xinjiang. Daar wordt volgens een aantal westerse mogendheden volkerenmoord gepleegd op de oorspronkelijke bevolking, de aan Turken verwante Oeigoeren. De Chileense ex-president Bachelet gaat als VN-commissaris op uitnodiging van de Chinese regering op bezoek. <

Biden in Zuid-Korea om economie te bespreken

De Amerikaanse president Joe Biden is aangekomen in Zuid-Korea voor een meerdaags bezoek. Hij wil de economische en politieke banden tussen beide landen aanhalen. Ook spreekt Biden met zijn ambtgenoot over de dreiging uit Noord-Korea en de situatie in Oekraïne. De nieuwe president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, ontvangt de Amerikanen met open armen en is voor meer economische samenwerking. <

beeld anp

Insider: SpaceX kocht beschuldigingen af

Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft in 2018 een kwart miljoen dollar (236.000 euro) betaald aan een stewardess die eigenaar en multimiljardair Elon Musk beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Musk zou de vrouw tijdens een vlucht hebben betast en zijn penis hebben laten zien, schrijft nieuwssite Insider op basis van documenten en gesprekken met indirect betrokkenen. <

Minder vluchten door personeelstekorten

De aanhoudende personeelstekorten zorgen bij verschillende luchtvaartmaatschappijen voor problemen. KLM en Transavia zien zich genoodzaakt vluchten te annuleren vanwege de tekorten. Ook bij easyJet, een andere grote gebruiker van Schiphol, spelen dergelijke problemen. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft vorige week op meerdere dagen ‘s middags zes tot acht retourvluchten moeten schrappen. <

Kwart STAP-aanvragen van zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers staan te trappelen om zich te laten bij- en omscholen. Bijna een kwart van de aanvragen in de tweede termijn van de zogeheten STAP-subsidies, bedoeld voor mensen die een opleiding willen volgen, komt van medewerkers uit de sector zorg en welzijn. Dat maakte uitvoeringsinstantie UWV bekend, die de aanvragen voor de subsidies afhandelt. <

Stevige winstuitkering medewerkers Tata Steel

Medewerkers van de Nederlandse tak van Tata Steel krijgen een forse bonus omdat de staalfabrikant vorig jaar een hoge winst heeft geboekt. Dat bevestigt het bedrijf na eerdere berichtgeving NHNieuws. Personeel krijgt in totaal een ‘resultaatafhankelijke uitkering’ van ruim 25 procent van hun jaarsalaris. Die winst van bijna 1 miljard euro is te danken aan de hoge staalprijzen, zegt een woordvoerster van Tata Steel. <

Begrotingstekort gaat naar 3,4 procent

Het begrotingstekort van Nederland stijgt dit jaar naar 3,4 procent en komt daarmee weer boven de Europese norm van 3 procent. Dat blijkt uit de voorjaarsnota van het ministerie van Financiën. Het kabinet geeft veel meer geld uit om mensen te compenseren voor de hoge energierekening. De extra uitgaven dekt de coalitie vooral door hogere inkomens en bedrijven meer belasting te laten betalen. Ook gaat de vennootschapsbelasting omhoog. <

Duitsland en Qatar sluiten energieakkoord

Duitsland en Qatar gaan op het gebied van energie nauwer samenwerken. Daarbij staat vooral de handel in waterstof en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) centraal. De grootste economie van Europa is naarstig op zoek naar alternatieven voor Russisch gas sinds de Russische invasie in Oekraïne. De deal betekent onder andere dat autoriteiten van beide landen met regelmaat met elkaar zullen overleggen. <

Herstel schade na storm Eunice vertraagd

Het herstel van de schade die is veroorzaakt door de storm Eunice en twee andere stormen in februari laat soms lang op zich wachten. Door krapte op de arbeidsmarkt zijn er te weinig bouwspecialisten voorhanden. Daarnaast is het moeilijk om aan de juiste materialen te komen, onder andere door de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog en sancties tegen Belarus en Rusland is bijvoorbeeld hout moeilijk verkrijgbaar. <

beeld anp

EC stelt crisissteun voor duurzame boeren voor

De Europese Commissie wil boeren en landbouwbedrijven die gebukt gaan onder de hoge prijzen van energie, meststoffen en diervoeder met in totaal 1,4 miljard euro te hulp schieten. Ze stelt de lidstaten voor crisisvergoedingen toe te kennen van maximaal 15.000 euro per landbouwer of 100.000 euro voor kleinere bedrijven die duurzaam bezig zijn. <