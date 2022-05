Door een ‘summiere gebruiksinstructie’ ontplofte in 2020 een Zodiac-verkenningsboot van het Korps Commando Troepen (KCT).

Den Haag

Dat staat in het rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD), dat vrijdag naar de Kamer werd gestuurd. Door de ontploffing raakten twee militairen gewond.

De uitleg die de militairen kregen over de verkenningsboot was enkel mondeling, concludeert de inspectie. Ook was op de boot zelf geen instructiemateriaal voorhanden. Door het gebrek aan instructie voerden de twee commando’s handelingen uit die niet volgens de richtlijnen van de fabrikant waren. Die leidden uiteindelijk tot een ontploffing.

Een van de militairen kon na het incident niet langer zijn functie uitoefenen. In afwachting van het onderzoek heeft het KCT geen gebruik meer gemaakt van de boten. Volgens de inspectie zijn de boten technisch in orde.

De veiligheid binn..

