Zonnepanelen op grote daken wordt mogelijk verplicht

Den Haag

Ook de financieel gunstige salderingsregeling wordt minder snel afgebouwd dan eerder gepland. Huiseigenaren met zonnepanelen kunnen hiermee de opwek van hun panelen aftrekken van hun verbruik. Dankzij deze regeling en de huidige hoge stroomprijzen is de terugverdientijd van zonnepanelen veel korter, waardoor het interessant is te investeren.

De salderingsregeling zou aanvankelijk in 2023 langzaam worden afgebouwd. Het kabinet wil nu pas in 2025 beginnen. De afbouw zal daarna eerst wel iets sneller gaan en stopt net als de oude in 2031.

Met het stimuleren van zon wil Jetten de aangescherpte klimaatdoelen halen. Ook moet extra zonnestroom de afhankelijkheid van fossiele energie uit Rusland verkleinen. Nederland is de laatste jaren ui..

