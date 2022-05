‘Fuseer niet alleen om macht te winnen, maar zoek het gezamenlijke verhaal’

naam: Tjeerd De Jong

functie: voorzitter van De Linker Wang

partij: GroenLinks



Tjeerd de Jong - beeld nd

‘De Linker Wang is een onafhankelijke stichting en heeft binnen GroenLinks officieel de status van werkgroep. Wij organiseren activiteiten op het snijvlak van levensbeschouwing en politiek. Als Linker Wang vinden wij waardegedreven politiek belangrijk. We willen meer aandacht voor de achterliggende waarden achter politieke keuzes. We zien bijvoorbeeld in politieke debatten rondom verkiezingen dat er aandacht is voor koopkracht in procenten. En vervolgens vergeten we mensen mee te nemen in waar we voor staan. Onze overtuiging is dat voor dat achterliggende, grote verhaal meer aandacht moet komen. Daar bevragen w..