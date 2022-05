Arbeidsmarkt piept en kraakt, is de robot een oplossing?

Het aantal robots dat zich op de Nederlandse werkvloer beweegt, is nog relatief laag. In Korea worden de meeste robots per werknemer ingezet. Nederland staat op de dertiende plek op die ranglijst, België op de twaalfde, Zweden op de vijfde en Duitsland op de vierde. Dat Nederland nog wel wat meters kan maken, was voor de brancheorganisatie High Tech NL reden om het platform Holland Robotics op te zetten zodat vraag, kennis en aanbod elkaar kunnen vinden.

‘Vooral vanuit land- en tuinbouw en visserij is er de laatste tijd veel vraag naar robots’, zegt manager Thijs Dorssers. ‘Zo hebben de bedrijven Priva en MTA Group Helmond een robot ontwikkeld die bladeren van de paprikaplant wegsnijdt. Werknemers kunnen de paprika’s dan sneller plukken. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .