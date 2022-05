John de Mol beroert de donkere delen van zijn en onze ziel, omdat hij weet dat het scoort

Razendsnel keerde Vandaag Inside weer terug op tv, afgelopen maandag met een kijkcijferrecord. Voor Talpa gelden alleen commerciële wetten. Dat konden we weten, want bijna 25 jaar geleden was het John de Mol zelf die een diepere laag van platvloersheid aanbracht in het tv-landschap.

Ik kon even niet meer op hun namen komen, maar het waren Bart en Sabine: het eerste duo dat in een Nederlandse realityserie ‘de liefde bedreef’ terwijl zij werden gefilmd. Bijna 23 jaar geleden is het, en dat hun namen nog ergens in mijn hoofd zaten, zegt wellicht iets over mij, maar ook over de impact van het programma waaraan het tweetal meedeed: Big Brother, waarin deelnemers worden opgesloten in een huis dat is afgesloten van de buitenwereld, maar waarin álles wordt gefilmd. De allereerste editie van dit programma werd in 1999 bekeken door miljoenen mensen: de finale waarin Bart – ja, die Bart – 250.000 gulden won, hield 3,5 miljoen kijkers aan de buis gekluisterd.

Het geld was snel op, maar erger: Big Brother ontwrichtte Barts leven zod..

