Eindelijk regen, maar ook overlast

Na een wekenlange droogte, regende het donderdag eindelijk in Nederland, maar in sommige provincies was er sprake van noodweer. In Gelderland en Noord-Brabant waren er donderdag tientallen meldingen van wateroverlast en stormschade. Daarbij ging het onder meer om overlast door omgevallen bomen en brand door blikseminslag. In de omgeving van Eindhoven en Helmond in Zuidoost-Brabant beschadigden omgewaaide bomen en takken tientallen auto’s. In Midden- en West-Brabant waren er ruim tien meldingen van wateroverlast in woningen en winkels. In Woudrichem stond het rieten dak van een woning in brand, vermoedelijk ontstaan door blikseminslag. Ook in Nijmegen en Erlecom in Zuid-Gelderland brak er bij twee woningen brand uit door blikseminslagen. Op meerdere plaatsen in het land ontstonden storingen op het spoor, aldus ProRail. Op sommige trajecten reden minder of geen treinen. Het KNMI had donderdagmiddag code oranje afgekondigd in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel.