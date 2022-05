Gemengde reacties op verlagen groene subsidies voor Defensie

Haagse plannen voor het verlagen van klimaat- en stikstoffondsen, om onder meer investeringen in Defensie mogelijk te maken, roepen in de milieubeweging gemengde reacties op.

Den Haag

De Jonge Klimaatbeweging ziet in de plannen die nu worden uitonderhandeld door het kabinet en de coalitiepartijen ‘een levensgevaarlijk precedent voor de komende jaren’.

Duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering zijn niet slechts ‘leuk voor erbij’, aldus de jongeren. ‘Investeren in een leefbare toekomst kan blijkbaar alleen maar als er geld over is.’ Milieudefensie noemt investeringen in klimaatbeleid belangrijk, maar voegt toe dat het geld ‘wel goed terecht moet komen’. De organisatie vindt al langer dat te veel geld beschikbaar is voor het verduurzamen van grote, vervuilende bedrijven ‘terwijl hun klimaatplannen op zijn minst twijfelachtig zijn’.

Om extra geld te kunnen steken in onder meer de krij..

