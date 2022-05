Dreiging na schenken vijf Pantserhouwitsers: ‘Poetin kan ons beschouwen als deelnemer aan de oorlog in Oekraïne’

Den Haag – ’t Harde

‘We assisteren Oekraïne waar we kunnen’, zegt Boots, de op één na hoogste militair van Nederland en zaterdag in Utrecht een van de sprekers tijdens de SGP-jongerendag. ‘Vuursteun is nodig in deze oorlog. Vijf Pantserhouwitsers is het maximum dat we kunnen leveren vanuit de reservecapaciteit. De Duitsers dragen zorg voor de munitie.’

Onlangs startte in Duitsland de opleiding van zestig Oekraïense artilleristen om de twaalf Pantserhouwitsers te bedienen die Nederland en Duitsland ter beschikking stellen. Daar zijn Nederlandse militairen bij betrokken. Na afronding van de opleiding gaan de Oekraïners mét hun nieuw verkregen houwitsers, vijf van Nederland en zeven uit Duitsland, terug naar Oekraïne. Het is te verwachten dat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .