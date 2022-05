‘Oekraïense oorlogsvluchtelingen met een beperking zijn blinde vlek voor Nederland’

Oekraïense vluchtelingen met een beperking in een opvangcomplex in Rotterdam. (beeld Hans-Lukas Zuurman)

Den Haag

Nederland laat de zorg voor Oekraïense vluchtelingen met een beperking te veel op zijn beloop, zegt directeur Eric Bloemkolk van stichting Soft Tulip, die dergelijke hulp op eigen initiatief coördineert. ‘We worden overladen met hulpvragen, maar het ontbreekt aan coördinerende en financiële steun van de overheid.’

Soft Tulip is al sinds 2006 actief in Oekraïne om daar de zorg voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking te verbeteren. Daarbij zijn vier Nederlandse zorginstellingen betrokken: Parnassia Groep, Lelie Zorggroep, Pameijer en Cordaan. Het netwerk dat hierdoor is ontstaan, komt in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nu goed van pas in de hulpverlening aan deze kwetsbare doelgroep. Mensen met een bepe..

