Wat is de oplossing voor de vastgelopen asielopvang? ‘Een ideaal opvangsysteem bestaat niet’

Een overvol Ter Apel en een schrijnend tekort aan opvangcentra: al maandenlang verkeert de asielopvang in een diepe crisis. Is een ‘buffer’ aan opvangplekken de oplossing? Ja, denken twee deskundigen. Maar over de vorm verschillen ze van mening. ‘Een ideaal opvangsysteem bestaat niet.’

Het Rode Kruis zette vorige week in allerijl een noodaccomodatie op bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, om te voorkomen dat asielzoekers op het gras moesten slapen.

Utrecht

Vorige week bereikte de asielopvang een nieuw dieptepunt: staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) stelde crisisnoodopvang in om te voorkomen dat asielzoekers in Ter Apel op straat moesten slapen. Daarmee werd het nachtmerriescenario van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werkelijkheid. Met crisisnoodopvang geeft de organisatie aan haar taak niet meer volledig zelf te kunnen vervullen, en de verantwoordelijkheid tijdelijk bij de overheid te leggen. Terwijl de staatssecretaris de komende weken slaapplekken probeert te vinden in sporthallen en andere ad hoc-locaties, zoekt het COA naar een meer structurele oplossing.

Die ligt in ‘bufferruimte in de opvang’, zegt de organisatie in haar jaarverslag over 2021, dat dins..

