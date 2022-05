‘Je moet God ook in de pracht van de natuur kunnen vinden’

‘De paus heeft mij laten zien dat de oplossing van klimaat- en milieuproblemen ligt in onderlinge zorg en verbinding met God, mensen en de aarde’, zegt Matty van Leijenhorst. Zij gaat als protestant het gedachtegoed van de paus onder de aandacht brengen in Nederland.

‘De aarde is het gemeenschappelijk huis van alles wat leeft. Wij maken deel uit van de natuur en die is uit evenwicht. We zijn geroepen om het evenwicht te herstellen.’ Zo vat Matty van Leijenhorst de boodschap van paus Franciscus samen die zij de komende tijd in Nederland zal uitdragen. ‘Het voelt gek om voor een katholieke organisatie te werken’, vertelt ze. ‘Ik ben oud-gereformeerd opgevoed en ben nu hervormd - gereformeerde bond. Ik ken de katholieke wereld nog niet goed.’

Van Leijenhorst is in april begonnen als communicatiemedewerker bij de Laudato Si’ Alliantie Nederland. Deze nieuwe alliantie van katholieke instellingen en organisaties wil aandacht vragen voor een brief over het milieu die paus Franciscus in 2015 u..

