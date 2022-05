De vierdaagse staat onder druk

De avondvierdaagse gaat dit jaar in veel plaatsen weer niet door. Niet vanwege een pandemie, maar een gebrek aan vrijwilligers. In Nieuwegein wordt nog wel gelopen. ‘Maar als er geen nieuwe mensen opstaan, houdt het op.’

In Nieuwegein is het gelukt. Na twee coronajaren wordt de avondvierdaagse weer gelopen.

Nieuwegein

Op het Merweplein is het een wirwar aan spelende kinderen. Het populairste, enigszins geïmproviseerde speeltoestel, is een aantal grote groene en blauwe blokken, in de vorm van hoe een kind een bootje zou tekenen. Even verderop probeert een jongen van een jaar of 8 een vlaggenmast te bedwingen, terwijl zijn vanaf de grond toekijkende vriendje met regelmaat op een snerpend fluitje blaast. De derde avond van de avondvierdaagse staat op het punt van beginnen. Loek Verhoef (58), een van de organisatoren, kijkt tevreden toe. Nadat de coronapandemie twee jaar op een rij roet in het eten gooide, wordt er tijdens deze meiweek eindelijk weer gelopen. ‘We mogen weer’, knikt Verhoef, terwijl hij een sigaretje opsteekt. ‘Vooral voor de kin..

