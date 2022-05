Ongeveer vijftig asielzoekers moesten de nacht van woensdag op donderdag doorbrengen op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND in Ter Apel. Er was geen plaats meer voor hen in het centrale aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in het Groningse dorp. <

beeld anp

Minister Yeşilgöz spreekt over berechting ISIS

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz heeft deze week een onaangekondigd meerdaags bezoek aan Irak gebracht. Ze was daar naar eigen zeggen om de berechting van ISIS-strijders te ondersteunen die delen van dat land en Syrië in handen hadden. <

Openbaar vervoer Den Haag ligt op 2 juni plat

Personeel van het Haagse openbaar vervoersbedrijf HTM gaat op donderdag 2 juni de hele dag staken. Vakbonden FNV en CNV stelden het bedrijf achter de trams en bussen in Den Haag en omliggende plaatsen een ultimatum voor een beter cao-bod. HTM wilde niet tegemoetkomen aan de eisen, dus volgen nu acties. <

Kamer wil actief toezicht op cultuuromslag politie

Een commissie die onderzoek doet naar de problemen bij de Landelijke Eenheid, een belangrijke politieafdeling in Driebergen, moet actief en zonder belemmeringen de gewenste verbeteringen in de werksituatie kunnen bijhouden. Daarbij moeten de onderzoekers ook de mening van de agent op de werkvloer betrekken. Dat wil een meerderheid in de Tweede Kamer van D66, PVV, SP en VVD, die donderdag een motie indient met deze strekking. <

Kabinet verhoogt in 2023 minimumloon

Het kabinet gaat het minimumloon volgend jaar al verhogen. Dat is een jaar eerder dan gepland. Ingewijden bevestigen berichtgeving van de NOS. Door de hoge inflatie gaan de laagste inkomens er momenteel hard op achteruit. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon met 7,5 procent omhoog gaat. Dat zou stapsgewijs gebeuren in 2024 en 2025. Maar coalitiepartijen hebben tijdens het overleg over de Voorjaarsnota afgesproken volgend jaar al te beginnen met de verhoging. <

Complete ‘winkel’ in garagebox Hilversum

Bij een controle van garageboxen in Hilversum is de politie dinsdag gestuit op een complete winkel. Daarin werd een grote hoeveelheid nepmerkkleding aangetroffen, aldus de politie woensdag. Er werden rekken vol met jassen en truien aangetroffen en tafels met grote stapels broeken en een stellingkast vol met schoenen. Onderzoek wees uit dat het om namaakartikelen ging. <

Rutte en Kaag gaan naar Davos voor WEF

Premier Mark Rutte, vier ministers en een staatssecretaris gaan volgende week namens het Nederlandse kabinet naar Davos om deel te nemen aan het World Economic Forum. De internationale bijeenkomst van invloedrijke politici, zakenlieden en andere leiders, was vanwege de coronacrisis twee jaar lang online en werd ook dit jaar verplaatst. <

Een derde Nederlanders is bang voor bijen

Een derde van de Nederlanders (31 procent) is bang voor bijen. Volgens de Bijenstichting is daar helemaal geen reden voor, want wilde bijen zijn volgens de stichting juist erg rustig en zullen zeker niet snel steken. Bij dreiging vliegen ze liever weg. De Bijenstichting roept mensen daarom op om wilde bijen juist te lokken naar tuin of balkon. De angst voor bijen blijkt uit een onderzoek dat de Bijenstichting heeft laten doen, omdat het vrijdag Wereld Bijendag is. <

beeld anp

Koning bezoekt 11 Luchtmobiele Brigade

Koning Willem-Alexander heeft woensdag een bezoek gebracht aan de 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht in Schaarsbergen. Daar sprak hij met militairen die in NAVO-verband meewerken aan het ‘afschrikken’ van de Russische troepen aan de grenzen van het militaire bondgenootschap. Deze zomer vertrekken de militairen naar Roemenië. <

‘85,5 miljard euro aan uitgaven door corona’

Aan de bestrijding van de coronacrisis en het opvangen van de economische gevolgen ervan geeft de rijksoverheid in totaal 85,5 miljard euro uit, verwacht de Algemene Rekenkamer. Het gaat om alle crisismaatregelen die zijn getroffen in de jaren 2020, 2021 en de nog te verwachten uitgaven in 2022. De Rekenkamer meldt dat in de nieuwe editie van de Coronarekening, waarin alle uitgaven sinds het begin van de pandemie worden bijgehouden. <

Prinses Amalia voor het eerst bij Prinsjesdag

Prinses Amalia zal dit jaar voor het eerst aanwezig zijn bij Prinsjesdag. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. De 18-jarige prinses zal door haar aanwezigheid ook getuige zijn van de nieuwe locatie waar de koning de kabinetsplannen zal delen. Dinsdag werd bekend dat koning Willem-Alexander de Troonrede dit jaar in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag voorleest. <

beeld anp

Berlijn wil privileges van Schröder schrappen

De Duitse regering wil privileges van de voormalige sociaaldemocratische bondskanselier Gerhard Schröder afschaffen. Zo zou hij een door de staat betaald kantoor met personeel verliezen. Een speciaal pensioen en door de staat betaalde lijfwachten zou hij kunnen behouden. <

Brits parlementslid komt op borgtocht vrij

De Britse parlementariër van de Conservatieve Partij die maandag werd aangehouden op verdenking van aanranding en verkrachting, is op borgtocht vrijgelaten. De politie maakte dinsdag bekend dat de vijftiger, wiens naam niet is vrijgegeven, was gearresteerd op verdenking van onder meer aanranding, verkrachting, misbruik van zijn vertrouwenspositie en wangedrag. <

Weer blijkt verdachte genocide Rwanda dood

Weer blijkt een voortvluchtige topverdachte van de beruchte genocide in 1994 in Rwanda al jaren dood. Legercommandant Pheneas Munyarugarama is al begin 2002 door een natuurlijke oorzaak overleden, maakte een speciaal tribunaal in Den Haag bekend. Hij werd verdacht van onder meer volkenmoord en misdaden tegen de menselijkheid. Onlangs bleek al dat de verdachte Protais Mpiranya al jaren dood is. <

Ex-politieagent: ik keek toe bij dood Floyd

Een ex-politieagent van de Amerikaanse stad Minneapolis heeft gezegd schuldig te zijn aan medeplichtigheid aan doodslag op George Floyd. Thomas Lane was in mei 2020 een van de drie agenten die toekeken toen collega Derek Chauvin zijn knie negen minuten op de nek van George Floyd zette, waarna de zwarte man overleed. Lane accepteerde een celstraf van drie jaar. In ruil daarvoor wordt hij niet vervolgd voor medeplichtigheid aan moord. <

beeld anp

NAVO-lidmaatschap nog even in de wacht

De NAVO-landen kunnen nog niet aan de slag met de lidmaatschapsaanvraag van Zweden en Finland, zeggen ingewijden. Turkije heeft ook in de eerste bijeenkomst van de dertig lidstaten volhard in zijn verzet tegen toetreding van de twee Noord-Europese landen. Finland en Zweden overhandigden woensdagochtend in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel plechtig hun officiële toetredingsverzoek aan secretaris-generaal Jens Stoltenberg. <

Russische soldaat bekent oorlogsmisdaad

De Russische soldaat Vadim Sjisjimarin heeft voor een Oekraïense rechtbank verklaard schuldig te zijn aan een oorlogsmisdaad. De tankcommandant is de eerste Rus die daarvoor in Oekraïne terechtstaat. Sjisjimarin zou op 28 februari, vier dagen na het begin van de Russische inval in Oekraïne, vanuit een rijdende auto een 62-jarige man op een fiets hebben doodgeschoten. Dat gebeurde in de grensregio Soemi. <

Mozambique ontdekt poliogeval, na Malawi

Het Oost-Afrikaanse land Mozambique heeft zijn eerste geval van het wilde poliovirus in drie decennia ontdekt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In februari had buurland Malawi ook al een poliogeval. Beide besmettingen komen volgens de WHO uit Pakistan. <

Kans op wanbetaling Rusland toegenomen

De kans dat Rusland binnenkort zijn schulden niet meer kan betalen is een stuk groter geworden na een aankondiging van het Amerikaanse Witte Huis. Minister van Financiën Janet Yellen zei dat Amerikanen volgende week waarschijnlijk geen geld meer mogen ontvangen op Russische staatsobligaties. Dan kan Rusland delen van zijn staatsschuld niet afbetalen en komt wanbetaling dichtbij. <

12 miljard dollar extra voor hongerbestrijding

De Wereldbank stelt nog eens 12 miljard dollar beschikbaar om er wereldwijd voor te zorgen dat er genoeg voedsel is. Daarmee komt het totale bedrag waarmee het mondiale financiële instituut honger wil voorkomen op 30 miljard dollar (28,6 miljard euro) uit. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft voor grote zorgen over de voedselzekerheid in armere landen gezorgd. <

KLM-topman Elbers gaat naar Indiase IndiGo

KLM-topman Pieter Elbers gaat leiding geven aan de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo. Hij neemt per 1 oktober het roer over bij de grootste maatschappij van India van vertrekkend topman Ronojoy Dutta. Elbers treedt op 1 juli af bij KLM. Hij ging na overleg niet meer op voor een derde termijn bij de maatschappij. <

Air France-KLM tekent grote luchtvrachtdeal

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft een langjarige luchtvrachtovereenkomst gesloten met de Franse logistieke dienstverlener CMA CGM. De deal met een looptijd van in eerste instantie tien jaar is bedoeld om het luchtvrachtaanbod te versterken. Volgens de partijen levert de samenwerking aanzienlijke voordelen op. Als onderdeel van de deal zal CMA CGM ook een flink belang nemen in Air France-KLM. <

Schoolreisjes in gevaar door chauffeurstekorten

Busreisbedrijven hebben te maken met nijpende tekorten aan buschauffeurs, waardoor schoolreisjes soms niet door kunnen gaan. Branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zegt dat een schoolreis nu ver van tevoren moet worden ingepland om te voorkomen dat die wordt geannuleerd omdat er geen chauffeur is. KNV stelt dat meerdaagse vakantiereizen beter planbaar zijn en dus niet direct in gevaar komen, maar dat er wel een risico is dat ook hier busreizen worden afgeblazen. <

beeld anp

Historisch slechte maand april voor autoverkopen

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is ook in april gedaald omdat autofabrikanten bleven worstelen met toeleveringsproblemen, waaronder de chiptekorten. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA zakte de verkoop vorige maand met bijna 21 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 684.506 nieuwe auto’s. Het gaat daarmee volgens ACEA om de slechtste aprilmaand sinds de metingen begonnen. <