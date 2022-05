Eerste tropische dag van het jaar in Arcen

Arcen

In het Limburgse Arcen is het kwik woensdag gestegen naar 30,1 graden, waarmee de eerste lokale tropische dag van het jaar een feit is. Volgens Weeronline is dit bijna drie weken vroeger dan gebruikelijk. Een dag mag tropisch genoemd worden als het op een van de officiële meetpunten in Nederland warmer is dan 30 graden. Van een officiële tropische dag is er sprake als het op het hoofdstation in De Bilt ook 30 graden of meer wordt. Een ander record sneuvelde woensdag ook: met lokaal ruim 28 graden na het middaguur was het niet eerder zo warm op 18 mei.

