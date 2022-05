Koningin Máxima praat met studenten over mentale gezondheid

Leiden

De koningin is erevoorzitter van MIND Us, een stichting die ernaar streeft dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Studenten van Frisse Gedachtes bijvoorbeeld vertelden haar woensdag in Leiden over hun Walk en Talks waarin jongeren met elkaar in gesprek gaan over mentale uitdagingen die zij ervaren.

Veel studenten hebben te maken met stress, eenzaamheid en prestatiedruk. Daarom hebben vijf Leidse partijen ‘na alarmerende berichten’ recent de Verklaring Studentenwelzijn getekend: gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, de Plaatselijke Kamer van Verenigingen en het Studieverenigingen Overleg Platform. Máxima sprak eveneens met de init..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .