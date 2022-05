Complotdenkers veroordeeld tot 2 ton schadevergoeding voor verspreiden verhalen over pedonetwerk

Drie complotdenkers moeten van de rechtbank in Den Haag aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een vergoeding van 215.000 euro betalen. Met hun ongefundeerde verhalen over een satanistisch pedofielennetwerk joegen de drie volgens de rechter de gemeente op kosten.

Den Haag

Advocaat Cees van de Sanden, die de gemeente in deze zaak vertegenwoordigt, spreekt van een unicum. ‘De rechtbank oordeelt dat als je online allerlei uitspraken doet die later onrechtmatig blijken te zijn, je dan ook financieel verantwoordelijk bent voor de schade die je aanricht.’ Micha K., Joost K. en Wouter R. wisten via hun internetuitzendingen en een groepschat op berichtendienst Telegram een grote groep volgers te bereiken met een bizarre theorie over een satanistisch pedofielennetwerk in Bodegraven. Voor die theorie is nooit een snipper bewijs gevonden.

Desalniettemin kwamen de volgers van de mannen in actie. Zo legden ze bloemen op een begraafplaats in Bodegraven en vielen ze inwoners van het dorp lastig. Geïnspireerd door..

