Rode Kruis opent gironummer voor hulp bij honger in de Hoorn van Afrika

Een kind krijgt in een Ethiopisch ziekenhuis wat water. Door de droogte en honger in het oosten van Afrika zijn veel kinderen ondervoed.

Amersfoort

In Kenia, Ethiopië en Somalië hebben 14 miljoen mensen direct hulp nodig om te overleven en de situatie verslechtert nog elke dag. ‘We moeten nu snel actie ondernemen om grotere hongersnood te voorkomen’, zegt Derk Segaar, Hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis vanuit Ethiopië. ‘Dit is al het vierde opeenvolgende seizoen van droogte en levensreddende hulp is nodig.’ Het Rode Kruis heeft meer dan 37 miljoen euro nodig voor de hulp in de drie landen.

De extreme droogte staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren kampte de Hoorn van Afrika ook met een enorme sprinkhanenplaag, die de oogsten verwoestte. Ook klimaatverandering speelt een rol. ‘Naast extreme droogte zijn er ook perioden van extreme regenval. Dat zorgt dan weer vo..

