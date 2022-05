Digitale technologie kan niet zonder menselijke controle

Gedupeerde ouders op de publieke tribune tijdens een debat in de Tweede Kamer over de uit huis geplaatste kinderen wier ouders slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. Doordat de Belastingdienst zich liet leiden door de aanbevelingen van de computer, ging er veel fout.Â

Wie in de Google-zoekbalk ‘verpleegkundige’ intikt, krijgt daarachter direct wat suggesties te zien, zoals ‘vrouw’ en ‘opleiding’. Het laat volgens Jeroen van de Hoven, hoogleraar Ethiek en Technologie aan de Technische Universiteit Delft, precies zien hoe kunstmatige intelligentie werkt: in het verleden zijn allerlei gegevens in een computer gestopt en op basis van die data doet de computer suggesties voor wat je waarschijnlijk zoekt.

Dit heeft zo z’n voordelen, maar hier kleven ook belangrijke nadelen aan, zegt Van den Hoven. ‘Het probleem is dat wanneer je de computer gaat gebruikt om je te laten informeren om goede beslissingen te kunnen nemen deze vooral vooroordelen uitspuugt.’ Waar dat toe kan leiden, bleek tijdens ..

