Premier Rutte wiste jarenlang iedere dag zijn sms’jes

Mark Rutte heeft jarenlang iedere dag sms’jes van zijn telefoon gewist. De tekstberichten die de premier zelf relevant achtte voor archivering stuurde hij door naar ambtenaren, de rest verwijderde hij op eigen houtje. Dat zou hij hebben gedaan omdat zijn telefoon te weinig opslagruimte had.

Pas sinds afgelopen donderdag heeft de premier een toestel met meer opslag, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Doordat sms-berichten consequent zijn gewist, valt moeilijk te achterhalen of dat in overeenstemming met de Archiefwet gebeurde. Functiegerelateerde correspondentie mag niet zomaar worden vernietigd.

De werkwijze van de premier werd dinsdag uit de doeken gedaan door de Landsadvocaat in een rechtszaak die is aangespannen door de Volkskrant. Volgens de Landsadvocaat deed Rutte tijdens de coronacrisis en de jaren daarvoor aan ‘realtime archivering’ door onmiddellijk zelf te bepalen of een sms-bericht moest worden bewaard dan wel vernietigd.

‘Hij onderscheidt zich daarmee van bestuurders die alles tot in de lengte der dagen bewa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .